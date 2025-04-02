Умер звезда голливудских фильмов "Бэтмен навсегда" и "Лучший стрелок" Вэл Килмер
Голливудский актер Вэл Килмер, известный главной ролью в фильме "Бэтмен навсегда", умер в возрасте 65 лет.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на дочь артиста Мерседес.
"Причиной смерти стала пневмония", - рассказала она изданию.
По словам женщины, до этого актер болел раком горла, но позднее ему удалось победить эту болезнь.
Вэл Килмер окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой ролью в кино стала комедия "Совершенно секретно!" в 1984 году. В 1986-м Килмер исполнил одну из главных ролей в боевике "Лучший стрелок" ("Top Gun") - он собрал в прокате $353 млн и принес актеру мировую известность. В 1991 году Килмер сыграл вокалиста The Doors Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна "Дорз", все песни в киноленте актер исполнял сам.
В 1995 году Вэл Килмер исполнил роль супергероя Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". В том же году на экраны вышел боевик Майкла Манна "Схватка", за роль в котором Килмера номировали на премию "Сатурн" в категории "Лучший актер второго плана". Аналогичной номинации он удостоился за криминальную комедию "Поцелуй на вылет" (2005).
Последней киноработой Вэла Килмера стала роль адмирала Тома Казански в боевике 2022 года "Топ Ган: Мэверик".
Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"
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