Известный голливудский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет.

Об этом сообщает TMZ.

По данным правоохранительных органов, Перри обнаружили мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Сотрудники службы спасения прибыли на вызов об остановке сердца.

На месте не обнаружили наркотиков и следов убийства.

Известно, что накануне он занимался спортом. Мэтью Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол.

Перри известен по роли в сериале Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", который длился 10 сезонов. Актер снимался во всех 234 эпизодах.

Также он снялся во многих голливудских комедиях, таких как "Врываются дураки", «"Девять ярдов", "Трое для танго", "Малыш", "Снова 17", "опадание", и многих других.

В 2022 году Перри выпустил автобиографию "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". В книге актер рассказывает о своей актерской карьере, романтических отношениях и о многолетней алкогольной и наркотической зависимости.

Ранее мы писали, что скончался актер, сыгравший директора школы чародейства Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, Майкл Гэмбон. Ему 82 года.

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