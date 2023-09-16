Сегодня, 16 сентября, в Вильнюсе скончалась украинская журналистка, руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. Ей был 61 год, в последнее время она тяжело болела.

Об этом сообщила директор Украинской редакции "Радио Свобода" Марьяна Драч.

"В последнее время Инна тяжело болела. Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно", - написала Драч.

Инна Кузнецова родилась в Киеве. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором радио "Эра-FM". На "Радио Свобода" журналистка работала с 2009 года.

"Под руководством Инны Кузнецовой Киевское бюро РСЕ/РС получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года", - отмечают в издании "Радио Свобода".

Ранее мы писали, что в ночь на 6 сентября от сердечного приступа умер известный ученый и историк Игорь Козловский, который провел несколько лет в тюрьме в "ДНР" и был возвращен на подконтрольную территорию в 2017 году по обмену. Ему было 69 лет.

Также мы сообщали, что 11 сентября умер народный депутат нескольких созывов Верховной Рады и известный музыкант, народный артист Украины Ян Табачник.