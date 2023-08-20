Скончался один из основателей компании Adobe и создатель формата PDF Джон Уорнок. Ему было 82 года.

Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

"Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей", - говорится в заявлении председателя совета директоров и генерального директора Adobe Шантану Нарайен.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript. Также Уорнок работал над системой Camelot, которая легла в основу файлового формата Portable Document Format (PDF), и являлся автором программы Adobe Illustrator.

До основания Adobe Уорнок был главным научным сотрудником Xerox Palo Alto Research Center и занимал должности в Evans & Sutherland Computer, Computer Sciences Corp., IBM и Университете Юты.

В 2009 году президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока национальной медалью в области технологий и инноваций. Также Уорнок был удостоен премии Маркони за вклад в развитие информатики и коммуникаций.

В июне мы писали, что в центре Москвы был найден мертвым в квартире один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. По данным экстренных служб, 92-летний ученый покончил с собой.

А в феврале в Израиле умер ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель. Его изобретения легли в основу создания форматов ZIP, PDF и MP3.