Умер последний человек, который родился в XIX веке. Бразильцу Хосе Паулину Гомесу было 127 лет, он не дожил до своего дня рождения неделю.

Об это пишет Daily mail.

Долгожитель скончался от множественного отказа внутренних органов еще 28 июля, но пресса об этом узнала только сегодня.

У Хосе остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

"Он не любил ничего промышленного, только деревенское и натуральное. Выращивал цыплят и свиней, вся еда была только отсюда. А еще он всегда любил пригубить", - рассказала его внучка.

Мужчина почти до конца жизни ездил на лошадях и поддерживал физическую активность.

Свидетельство о браке от 1917 года указывает, что он мог родиться 4 августа 1895 года. Уже прошли его похороны: 29 июля Гомес нашел последний приют на кладбище Коррего-душ-Фиалуш в Педра-Бонита.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2017 году в Израиле умер Исраэль Кристал - на тот момент самый старый мужчина на планете Земля. Ему было 113 лет.

После этого, в 2020 году, в Японии умер Титэцу Ватанабэ, который считался самым старым мужчиной планеты, ему тоже было 113 лет.

В апреле 2022 года в Японии скончалась бабушка Танака. Супердолгожительнице Канэ Танако было 119 лет. В последнее время она часто болела и лечилась дома и в госпитале.