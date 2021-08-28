В субботу, 28 августа, в Италии умерла старейшая жительница страны Мария Олива. Женщине было 112 лет, передает агентство ANSA.

Насколько известно, женщина умерла у себя в доме, расположенном в городе Пьяцца-Армерина на острове Сицилия. Там она прожила всю свою жизнь. Примечательно, что свой 112-й день рождения Мария Олива отпраздновала 16 апреля.

Всего у нее было восемь детей, но на сегодня в живых остались только пятеро. Кроме того, у нее 58 внуков и правнуков.

В 2018 году Олива встретилась с Папой Римским во время его пастырского визита на остров Сицилия.

Теперь официально самой старой итальянкой стала Ида Дзоккарато. Она проживает в области Венетто, а 112-й день рождения отпразднует 24 мая 2022 года.

Напомним, в России в возрасте 93 лет скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов. Он считался старейшим в мире человеком, побывавшим в космосе. За его плечами - три полета, которые состоялись в январе и октябре 1969 года и в апреле 1971 года.

Также "Страна" писала, что организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мейдофф умер в тюрьме Северной Каролины в возрасте 82 лет. Он отбывал 12-й год из своего 150-летнего срока заключения.