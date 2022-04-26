В Японии не стало старейшего человека в мире: в возрасте 119 лет скончалась супердолгожительница Канэ Танако.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Танака родилась 2 января 1903 года, а скончалась 19 апреля.

В Книге рекордов Гиннеса заявили, что опечалены известием о кончине Танаки, и сказали, что известие о ее смерти было подтверждено старшим консультантом по геронтологии Робертом Янгом, который также подтвердил ее рекорд долгожительства еще в 2019 году.

В Твиттере Книга рекордов Гиннеса отметилась таким постом в связи со смертью бабушки: "Она стала самым старым человеком в январе 2019 года в возрасте 116 лет и 28 дней".

Семья женщины ранее в апреле сообщала, что в последнее время она часто болела и лечилась дома и в госпитале.

Канэ была седьмой из восьми детей Кумакити и Кумы Оты. Она родилась недоношенной, ее растила кормилица.

Канэ Танака вышла замуж за двоюродного брата Хидэо Танаку 6 января 1922 года. Он владел продуктовым магазином, женщина работала в нем, пока ей не исполнилось 103 года.

Танака в 1923 году

Она дважды пережила рак, была свидетелем двух мировых войн, пандемии испанки 1918 года и коронавируса 2020-го.

Танака жила в доме престарелых в Фукуока. На склоне лет она увлекалась математикой и до последнего живо интересовалась событиями.

Танака родила четверых собственных и воспитывала одного приемного ребенка, у нее есть внуки и правнуки.

В 2020 году каждый 1565 человек в Японии был старше 100 лет, причем более 88% из них женщины.

В январе "Страна" сообщала, что в Испании умер самый старый мужчина на планете.

А в 2018 году в возрасте 121 года скончался самый пожилой холостяк в мире.