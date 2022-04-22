Легендарный футболист "Шахтера" Виктор Звягинцев скончался в оккупированном российскими войсками Донецке на 72-м году жизни.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба донецкого футбольного клуба в пятницу, 22 апреля.

"Это большая утрата для всей нашей "горняцкой" семьи. Светлая память", - говорится в сообщении пресс-службы.

Виктор Звягинцев был воспитанником донецкого футбола. В составе "Шахтера" защитник дебютировал в 19 лет. Выступал за донецкую команду с 1969 по 1980 год с перерывами на игры за киевские СКА, ЦСКА и "Динамо".

В первом же сезон в составе "Шахтера" в 1970 году Звягинцев выиграл приз "Лучшему дебютанту". Всего за восемь сезонов отыграл за "горняков" 175 матчей, становился обладателем Кубка СССР (1980) и дважды серебряным призером чемпионата СССР (1975, 1979).

Кроме того, защитник трижды входил в список лучших футболистов сезона, а в составе сборной СССР выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр.

В 1973-75 годах Виктор Звягинцев входил в число 33-х лучших футболистов СССР.

После окончания карьеры футболиста Звягинцев работал футбольным арбитром, а позже руководил Федерацией футбола Донецка.

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