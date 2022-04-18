В России умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. Причины смерти не называются.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Генералу армии РФ в отставке было 77 лет.

В 1990-м году Трубников возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки РФ, в 1992 году был назначен первым заместителем директора Службы внешней разведки России, а через четыре года стал главой ведомства. Трубников руководил СВР РФ до 2000 года.

После его назначили первым заместителем министра иностранных дел России и спецпредставителем президента России в странах СНГ. С 2004-го по 2009 год Трубников был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

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