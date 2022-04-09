Россия реорганизовала командование своими военными операциями в Украине. Теперь ими руководит генерал Александр Дворников, имеющий за плечами большой опыт работы в Сирии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на чиновников.

По словам источника, между разными группировками вторгшихся в Украину войск была плохая координация, поскольку российские силы никогда не обучались работать таким образом. Чтобы улучшить ситуацию, командовать кампанией назначили командующего Южным военным округом Дворникова.

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - сказал чиновник.

Что касается сроков завершения операции, на Западе полагают, что политические соображения могут иметь приоритет над военными, так как в России хотят добиться определенного успеха в преддверии 9 мая, когда страна отмечает победу в Великой Отечественной войне. Западные официальные лица заявили, что они наблюдают отправку дополнительных сил в сторону Донбасса, причем Москва не делает паузу, чтобы позволить войскам должным образом перегруппироваться.

Считается, что у России чуть меньше 100 батальонных тактических групп, доступных для операций. Однако, по мнению чиновника, при такой российской тактике их сдерживают меньшее количество украинских подразделений, которые действуют гораздо умнее и внезапнее.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и гораздо эффективнее использовать все инструменты в своих интересах, если она не сможет этого сделать, то непонятно, как ей удастся достичь даже тех ограниченных целей, которые она поставила", - сказал чиновник.

Александр Дворников (22 августа 1961, Уссурийск, Приморский край) - российский военачальник, командующий войсками Южного военного округа с 20 сентября 2016 года, генерал армии (23.06.2020). Герой Российской Федерации (16.03.2016).

Командующий группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике (сентябрь 2015 - июль 2016). За это время самолёты ВКС России совершили более 9 тысяч боевых вылетов, осуществлены пуски крылатых ракет из акватории Каспийского моря, уничтожено более 200 объектов нефтедобычи и переработки боевиков. Освобождено более 400 населённых пунктов и 10 тыс. км² территории Сирии: освобождена Пальмира, велось наступление на востоке Алеппо, наступление в Латакии, битва за Шейх-Мискин и бои за Дейр-эз-Зор.

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