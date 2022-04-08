Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Повреждено два здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется", - сообщили в командовании.

Также в командовании рассказали об активизации диверсионно-разведовательных групп противника в приграничных регионах, целью которых есть усиление психологического давления на население. Кроме того, сообщается, что корабли противника продолжают вести разведку, блокируя украинские порты и судна в них.

В командовании сообщили, что украинские военные немного продвинулись в Николаевской и Херсонской областях, а также сбили два российских беспилотника. Но оккупанты продолжают обстреливать территории, с которых их выгнали, стремясь попасть по целям гражданской инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.