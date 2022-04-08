Утром в пятницу, 8 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник наступает по четырем направлениям: в Мариуполе, от Изюма, на Донецком направлении, на Рубежное и Попасную.

Сводка обнародована в Facebook Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, также россияне пытаются штурмовать Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское в Луганской области. При этом в Херсонской области армия РФ обороняется от атак ВСУ.

"Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины. Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск", - сообщает Генштаб ВСУ.

Генштаб сообщает, что вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"По имеющейся информации, на территории республики Беларусь осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании", - говорится в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей. Сообщается, что россияне ремонтируют железную дорогу из Купянска на Харьков, Изюм и Сватово.

На Харьковском направлении, по информации ВСУ, враг продолжает блокировать город Харьков, для недопущения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Генштаб также сообщает, что в Изюме замечены представители "ДНР", которые выполняют функции "полиции", проверяя документы у местного населения.

"Враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое. В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия, успеха не имели", - сообщает Генштаб ВСУ.

Также по информации Генштаба, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника.

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