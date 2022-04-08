В ночь с 7 на 8 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий Украины. Указывается, что российские силы заявили, что 7 апреля захватили центр Мариуполя, но украинские силы сохраняют позиции на юго-западе города.

Об этом говорится в сводке, обнародованной в Facebook института.

"Российские силы, скорее всего, завершат захват Мариуполя в ближайшие дни", - пишут в институте.

Также, согласно прогнозам Института изучения войны, российские силы будут продолжать укреплять направление Изюм-Славянск и пытаться продвинуться к Славянску и через него, чтобы окружить украинские силы. 7 апреля ВСУ отразили продолжающиеся атаки войск РФ из Изюма на юго-восток в сторону Славянска и Барвинково.

"Российские войска создают условия для крупного наступления на востоке Украины в ближайшие дни", - сообщает организация.

Также указывается, что 7 апреля российские силы продолжили попытки улучшить свои оборонительные позиции в Херсонской области, чтобы отразить дальнейшие контратаки украинских войск.

"Российские войска, выведенные с северо-востока Украины, продолжали подготовку к передислокации на другие направления наступления. Однако маловероятно, что российские и белорусские силы в Беларуси начнут новые наступательные операции, а украинские подразделения вокруг Киева, скорее всего, смогут безопасно передислоцироваться на восток Украины", - говорится в отчете.