Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта боевых действий, в которой сообщается, что противник продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Российские войска осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки, продолжают ведение разведки.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь.

На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию республики Беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

На Сиверском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск. В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное. Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели. Вероятно, российские войска в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка. Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.

Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские военные запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе. Силы обороны Украины, нанося урон, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.

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