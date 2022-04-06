В Киеве сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре войсками России.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Сохраняется высокая вероятность нанесения врагом ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры Киева. Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также Жирнов отметил, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Продолжается работа по наращиванию рубежей обороны.

"В столице продолжает работать гуманитарный штаб, накапливающий резервы и обеспечивающий медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости людей преклонного возраста, лиц с инвалидностью и матерей с маленькими детьми. Кроме того, заведения питания Киева организуют и выдают около 55 тысяч обедов лицам из малозащищенных категорий", - добавил он.

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