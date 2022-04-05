Во вторник, 5 апреля, в Украине продолжается война с Россией. Сегодня пошёл уже 41-й день с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.

После отступления российских войск под Киевом, часть войск перебазировалась и готовится к боям на Донбассе, также наблюдается перемещение войск РФ на юг и восток Украины, продолжаются авиаобстрелы украинских городов: Харькова, Мариуполя, Николаева и других. Помимо Киевской области российские войска оставили Сумскую, Житомирскую и Черниговскую области, что позволило Украине начать восстанавливать контроль над границей.

Вчера Минобороны РФ предложило украинским войскам в Мариуполе сложить оружие и выйти из города на подконтрольные Украине территории, однако реакции ВСУ и Киева на это пока не было.

Сегодня также состоится заседание Совета безопасности ООН, посвященное событиям в Буче, где были обнаружены братские могилы украинцев и много трупов на улицах. По данным Минобороны, люди были убиты российскими войсками. Еще хуже Бучи, по данным генпрокурора Венедиктовой, ситуация с жертвами среди мирных жителей может обстоять в Бородянке.

Переговоры между Украиной и РФ продолжаются. Читайте о том, какие есть варианты соглашения о прекращении войны, в нашем материале.

Об итогах вчерашнего дня можно прочитать здесь.

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Ниже - хроника новостей 5 апреля, материал обновляется.

5 апреля

09.37 "Америка ни в коем случае не хочет посылать американских солдат сражаться с русскими в Украине", - заявил помощник американского президента Джейк Салливан. По его словам, США сосредоточится на других способах поддержки Украины.

09.31 Планы работы гуманитарных коридоров 05 апреля от Ирины Верещук:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте.

Также из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.

На блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

Из Токмака в Запорожье

Из Северодонецка в Бахмут

Из Лисичанска в Бахмут

Из Попасной в Бахмут

Из поселка Горное в Бахмут.

09.30 Новые санкции против России могут быть приняты уже завтра, сообщил госсекретарь при МИД Франции.

09.19 Потери армии РФ в Украине по данным Генштаба ВСУ.

09.16 В школах России начали вести уроки по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" - школьникам 5-11 классов рассказывают про рост доли российской продукции в отдельных отраслях и просят дать оценку потерь стран от санкций. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на методические рекомендации о проведении урока, Минпросвещения, учителей на местах и данные сайтов школ в Самарской, Московской и Орловской областях.

Спецзанятия войдут в курс по обществознанию, начнутся они с цитаты президента Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление". Примерами санкций послужат блокировка активов госкорпораций и банков и части резервов Центробанка и уход зарубежных компаний из России.

09.15 Российские подразделения, которые были выведены с севера Украины, вероятнее всего, не смогут быть сразу передислоцированы для операций на востоке Украины. Им потребуется значительное переоснащение, сообщает разведка Великобритании.

08.53 Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши, сообщает со ссылкой на осведомленные источники CNBC.

Сообщается, что санкции все еще находятся в стадии разработки и могут измениться по мере продолжения переговоров в ближайшие дни и в преддверии встречи послов ЕС в среду.

Один из чиновников ЕС рассказал журналистам, что "очевидно, не хватает большого компонента", имея в виду отсутствие мер в отношении российского энергетического сектора. При этом отмечается, что ЕС по-прежнему разделен по вопросу о том, следует ли распространять антироссийские санкции на импорт энергоносителей.

08.46 Глава Днепропетровского облсовета Лукашук пишет, что две ракеты вчера были сбиты над Синельниково - крупным железнодорожным узлом. Также в области вчера погибла женщина, которая подняла с земли часть кассетного снаряда.

08.43 В Луганской области 5 апреля сохраняется тяжелая ситуация. В Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои, сообщает губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", - написал Гайдай в Telegram-канале.

08.41 Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об авиаударах по железной дороге. "После ночных авиаударов было повреждено жд полотно. Занимаемся. По срокам пока непонятно", - заявил Гончаренко.

08.26 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против эмбарго на поставки российского газа, сообщают СМИ.

08.25 ООН заявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата. По данным организации, температура воздуха превышает на полтора градуса предельный уровень, согласованный на климатическом саммите в Париже.

08.09 Несколько хороших транспортных новостей из Киева.

сегодня возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта"

метро с завтрашнего дня будет открываться на час раньше - с 7:30 утра

Также КГГА напоминает, как именно будут курсировать поезда в подземке (на фото).

08.04 Губернатор Днепропетровской области пишет, что вчера ПВО региона сбила две российские ракеты. Обломки упали на одно из сел и вызвали пожар, но значительных разрушений нет, добавил Валентин Резниченко.

08.02 США в марте провели тайные испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, пишет CNN. Втайне - чтобы не усиливать напряженность с Россией, уточняет агентство.

Испытания были успешными. Ракету запустили с бомбардировщика B-52 на западном побережье США две недели назад. По данным источника в Пентагоне, ракета пролетела 480 километров менее чем за 5 минут.

Испытания прошли через несколько дней после того, как Россия применила в Украине аналогичную ракету "Кинжал".

07.53 Вчера в Чернигов, еще недавно блокированный российскими войсками, дошла первая гуманитарная помощь. Фото машин ООН, доставляющих грузы, публикует губернатор Вячеслав Чаус.

Помощь впервые смогла проехать по дороге из Киева на Чернигов, которая вчера открылась для движения.

07.50 Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон сделала заявление о вероятности ядерной войны на полуострове. Она заявила, что такая война нанесет корейскому народу еще большую рану, чем полвека назад.

"Мы точно выступаем против такой войны. Если нас никто не трогает, то и мы ни за что не нанесем удар первыми", - заявила Ё Чжон.

"Но если южнокорейские войска тронут хоть пядь нашей земли, то они попадут в ужасную катастрофу, которую могли даже вообразить. Если Южная Корея выберет военную конфронтацию, наши ядерные войска будут вынуждены выполнить свой долг", - предупредила сестра Ким Чен Ына.

Напомним, что КНДР в конце марта успешно испытала самую тяжелую баллистическую ракету в своей истории.

07.40 Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр.

"Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил - отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", - заявил отставной генерал в эфире CNN.

Чтобы этого не произошло, Кларк призывает предоставить Украине тяжелое вооружение, а не только "Стингеры" и "Джавелины".

07.25 Введенные против России санкции подрывают проект Китая по сухопутной доставке товаров на европейский континент. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание называет это "неудачей на 4 триллиона долларов".

Хотя ЕС пока не запретил транзитный импорт через Россию, входящие железнодорожные грузоперевозки практически заморожены, утверждает журнал на основании данных компаний-экспедиторов.

В общем, крайне интересный разрез войны России с Украиной, которая может серьезно ударить по одному из важнейших геополитических проектов Китая. И поставить его экспорт в большую зависимость от морских держав Запада (то есть США и Британии).

07.09 ООН сообщает, что Украину за время войны покинули два миллиона детей.

06.58 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

противник продвинулся на 7 километров по направлению к Барвенково и взял по пути поселок Бражевка, где вчера произошел танковый бой. Это направление южнее Изюма в сторону севера Донецкой области и Славянско-Краматорского района.

ВСУ не подтверждают взятия Новобахмутовки на север от Донецка, о чем вчера заявляло минобороны России. Говорят, что там еще идут бои.

в районе Николаева противник частично занял Александровку. Правда, не конкретизируется, о какой речь - той, что южнее на берегу Черного моря, или северной Александровке вблизи Южноукраинской АЭС.

06.48 Губернатор Виталий Ким опубликовал кадры вчерашнего обстрела в Николаеве, где погибли десять человек (среди них один ребенок).

На кадрах видны убитые и раненые вблизи остановки общественного транспорта. По данным Кима, ракета была запущена с территории Херсонской области, которая контролируется россиянами.

06:40 Главное из ночного обращения Зеленского

в Бородянке под Киевом жертв среди гражданского населения может быть больше, чем в Буче. Есть они и в других городах

в Украину скоро приедет канцлер Австрии Карл Нехаммер

в Буче и других освобожденных городах побывают тысячи журналистов (пока что эти города закрыты для всех)

пригрозил журналистам российских госканалов тюрьмой "в лучшем случае" за отрицание того, что Россия убивала людей в Буче (РФ это отрицает и называет "постановкой")

подтвердил гибель в Мариуполе литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса.

06.27 Гостомель после ухода российских войск. Видео Минобороны Украины.

06:12 Почти по всей Украине - воздушная тревога.