51% россиян назвали "гордость за Россию" главным чувством, которое у них вызывает война в Украине. 31% заявили, что чувствуют "тревогу, страх, ужас". При этом только 12% оценили свои чувства по этому поводу как "шок". И всего 5% стыдятся происходящего.

Такие данные приводит российская исследовательская организация "Левада-Центр", которую в РФ признали компанией-"иноагентом".

Любопытно, что самый большой процент среди тех, кто испытывает "тревогу, страх, ужас" составляет молодежь, т.е. возрастная категория 18-24 года.

А вот основная масса из тех, кто испытывает "гордость" - люди возрасте от 40 и старше.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.