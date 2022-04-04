Украина вернула контроль над государственной границей с РФ в Сумской области.

Об этом сообщили нардеп от "Слуги народа" Александр Качура и его коллега из комитета по нацобороне Юрий Мисягин.

"Государственная граница Украины в Сумской области под контролем ВСУ", - написали нардепы.

Напомним, что во вчерашней вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что в области завершается вывод войск РФ.

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