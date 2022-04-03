Конотопский район освободили от оккупантов
Конотопский район Сумской области освобождён от российских оккупантов.
Об этом сообщает в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.
"Конотопщина освобождена от оккупантов! Слава героям", - отметил он.
Между тем, еще вчера глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявлял, что армия РФ находится в районе Белополья и Конотопа. Сегодня в сводке Генштаба говорилось, что в районе Сум продолжается отход российских войск.
Скриншот: Telegram/Правда Качури
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