Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Телеграм-канале совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. В комментарии к снимку он пообещал неприятности российским войскам, вторгшимся в Украину.

"С Валерием Залужным после совещания у президента. Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами. P.S. "Зрадофилы", что вы там? Спите?" - гласит подпись к фотографии.

По поводу чего именно Ермак передал привет "зрадофилам", он не пояснил.

"Главной "зрадой", которая разгонялась в последние дни в Украине, были претензии к власти, что она не даёт приказ нанести удар для деблокады Мариуполя", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны". Возможно, обещанные "неприятности" связаны с этим направлением.

Напомним, заместитель командира "Азова" призвал провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Также мы писали, что губернатор Донецкой области заявил о невозможности деблокады Мариуполя, где в окружении воюет полк "Азов".

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.