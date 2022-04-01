Переговоры между делегациями Украины и РФ продолжаются в пятницу, 1 апреля, в формате видеосвязи.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в данный момент началась переговоры с Россией, следующий раунд которых был ранее анонсирован на 1 апреля.

"Переговоры идут в онлайн-формате, с подключением подгрупп", - сообщил Подоляк.

Напомним, накануне Давид Арахамия анонсировал возобновление переговоров Украины с Россией 1 апреля.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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