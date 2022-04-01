Журналист Богдан Аминов сообщает, что ВСУ освободили пгт Иванков (80 километров к северу от Киева, около Чернобыльской зоны).

Об этом он написал в Facebook.

"Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в населенном пункте не было интернета и мобильной связи", - говорится в сообщении.

Связь обещают возобновить в ближайшее время.

"Судя по всему, российские войска ушли и оттуда. Ещё одно подтверждение того, что армия РФ полностью (или почти полностью) ушла из Киевской области.

Но официальных подтверждений этому пока нет. Вчера украинское командование заявляло, что россияне ещё контролируют отдельные населённые пункты", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, войска РФ практически вышли из Броварского района, жители возвращаются в город.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.