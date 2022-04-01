Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что российские войска почти вышли из Броварского района.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"ВСУ будут зачищать населенные пункты от оккупантов, вражеской техники, проводить разминирование. В Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. Многие жители вернулись в город", - сказал Игорь Сапожко.

Напомним, ранее мы показывали видео покинутого российскими войсками аэропорта Гостомеля с высоты птичьего полета.

Вместе с тем, в Пентагоне заявили, что Киев находится в опасности, авиаудары по городу продолжаются, несмотря на частичный отвод войск РФ.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.