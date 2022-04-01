Британская разведка заявляет, что Россия перебрасывает часть своих сил из Грузии (вероятно, речь о Южной Осетии - Ред.), чтобы усилить атаку на Украину. Также разведка заявляет, что Чернигов и Киев подвергаются авиа- и ракетным ударам, несмотря на заявления РФ о "снижении активности" в этих районах.

Об этом сообщается в отчетах Минобороны Британии, обнародованных в Twitter.

Кроме того, разведчики сообщают, что 1200 до 2000 переброшенных из Грузии военных реорганизуются в три батальонно-тактические группы.

В Минобороны Британии считают, что вряд ли Россия изначально планировала набирать подкрепление таким образом. Сообщается, что это свидетельствует о неожиданных потерях, которые РФ понесла во время вторжения.

В Минобороны Британии добавили, что Украина совершает успешные, но ограниченные контратаки на восток и северо-восток от Киева. Также в ведомстве говорят, что украинские военные освободили два села на юг от Чернигова.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что РФ отводит часть войск с севера Киевской области.

Также мы писали, что в Forbes опубликовал прогноз, что РФ выведет свои войска отовсюду, кроме Донбасса.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.