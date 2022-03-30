Советник Офиса президента Алексей Арестович 30 марта рассказал о ситуации на фронте и дал прогноз по поводу дальнейшего развития событий. По его словам, активная фаза боевых действий будет длиться неделю, а может и дольше.

Об этом он сказал эфире телемарафона.

Также Арестович считает, что под Киевом россияне оставят часть войск, чтобы удерживать украинские войска, не давать перебрасывать их на сложные направления.

Вместе с тем, советник главы ОП также, как и губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, считает, то из-под Чернигова отвода российских войск пока не наблюдается.

Арестович заявил, что россияне перебрасывают в зону ООС и под Мариуполь свои войска из-под Киева.

Что касается района Херсона, то, по словам советника главы Офиса президента, ВСУ "ведут аккуратные тактические действия".

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