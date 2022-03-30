Сегодня ночью ВСУ сбили одну из российских крылатых ракет, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, была сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что количество сбитых российских ракет увеличивается. Для этого используют как самолеты-истребители, так и имеющиеся переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

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Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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