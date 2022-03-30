Войска РФ пустили ракету по объектам гражданской инфраструктуры Хмельницкой области. Ее сбили ВВС Украины
Сегодня ночью ВСУ сбили одну из российских крылатых ракет, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Захід" на своей официальной странице в Facebook.
"Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, была сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", - заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что количество сбитых российских ракет увеличивается. Для этого используют как самолеты-истребители, так и имеющиеся переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
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