Войска РФ нанесли по разрушенному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области авиаудар, уничтожив последние запасы топлива в городе.

Об этом сообщил мэр Староконстантинова Николай Мельничук.

"Российский агрессор в очередной раз нанес удар по аэродрому в Староконстантинове. Нас засыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, очевидно, Бог бережет нас, поэтому обошлось без человеческих жертв", - написал Мельничук.

По его словам, в результате авиаудара уничтожены все припасы топлива, собранные в качестве стратегического запаса. В связи с этим мэр Староконстантинова призвал жителей города и всех неравнодушных помочь с пополнением хранилищ.

Напомним, 28 марта советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в комментарии "Стране" рассказал, что Россия начала уничтожать украинские запасы нефти.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.