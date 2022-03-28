Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в комментарии "Стране" рассказал, что Россия начала уничтожать украинские запасы нефти.

"Запасы распределяются по мелким базам, где только возможно. Но нет возможности такую большую массу нефтепродуктов рассредоточить по всей стране. Часть нефтепродуктов все равно остается на больших базах, но там не настолько большие запасы, как кажется россиянам", - сказал Денисенко.

Также по его словам, существуют проблемы с топливом у аграриев, но они решаемы.

"Там, где есть желание посеять - находятся возможности для топлива. Процесс запущен", - сказал Денисенко.

Напомним, в Луцке спасатели больше 10 часов тушат пожар на нефтебазе, вспыхнувший после ракетного удара.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.