В Луганской областной военной администрации заявляют, что отбили у противника один из районов города Рубежное.

Об этом сообщает пресс-служба ВГА в Facebook.

"Вчера ВСУ вытеснили врага из одного из районов Рубежного. В целом в Луганской и Донецкой областях за день мы отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника", - заявил губернатор Сергей Гайдай.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте и в городах, вчера.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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