Из-за того, что у России проблемы с тыловым обеспечением войск, в населенных пунктах Иванков и Ораное (Киевская область) оккупанты просят у населения еду, однако ведут себя не агрессивно, факты мародерства не зафиксированы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 27 марта.

Также в сообщении говорится, что на ЧАЭС оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения, что серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы.

Оккупант продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции. Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируют из Гомельской области республики Беларусь через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Чернобыль городе Припять, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", - сообщает Генштаб.

Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, есть ли угрозы химатак в Украине, читайте в материале "Угроза химии. Применят ли в Украине химоружие и почему все об этом говорят" и смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".