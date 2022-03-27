Минкульт Украины расширил черный список актеров и певцов из РФ, поддержавших войну
Министерство культуры Украины подготовило новый санкционный список из 47 россиян, которые публично поддержали развязанную Владимиром Путиным войну в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Список включает фамилии известных музыкантов и певцов, актеров и режиссеров, а также российских политиков.
Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
- Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
- Марат Башаров.
Политики и журналисты:
- Наиля Аскер-заде, журналистка, телеведущая канала "Россия-1";
- Роман Бабаян, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Алексей Гудошников, телеведущий, канал "Звезда";
- Александр Дугин, политик и ученый;
- Модест Колеров, главный редактор информационного агентства REGNUM.
Юридические лица:
- владельцы спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
- ООО "8 канал".
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