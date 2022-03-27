Министерство культуры Украины подготовило новый санкционный список из 47 россиян, которые публично поддержали развязанную Владимиром Путиным войну в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список включает фамилии известных музыкантов и певцов, актеров и режиссеров, а также российских политиков.

Певцы и музыканты:

Николай Басков;

Дмитрий Билан;

Полина Гагарина;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, он же Джиган;

Лариса Долина;

Сергей Жуков;

Григорий Лепс;

Николай Расторгуев;

Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

Дмитрий Харатьян;

Яна Поплавская;

Дмитрий Певцов;

Никита Михалков;

Владимир Машков;

Марат Башаров.

Политики и журналисты:

Наиля Аскер-заде, журналистка, телеведущая канала "Россия-1";

Роман Бабаян, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

Алексей Гудошников, телеведущий, канал "Звезда";

Александр Дугин, политик и ученый;

Модест Колеров, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Юридические лица:

владельцы спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";

ООО "8 канал".

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