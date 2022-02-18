Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, гендиректора информагентства "Россия сегодня" и ведущего "Вестей недели" на "России 1" Дмитрия Киселева, как ранее просил Нацсовет по ТВ.

Об этом говорится на сайте Минкульта Украины в пятницу, 18 февраля.

В ведомстве сегодня заявили, что Дмитрий Киселев включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

После обновления списка на данный момент в этом перечне находится 209 человек.

Напомним, ранее Минкульт посчитал прославившегося мемами ведущего угрозой нацбезопасности. Речь идет об авторе Youtube-канала Druzhko Show, бывшем ведущем телепрограммы "Необъяснимо, но факт" Сергее Дружко.

Также мы сообщали, что СБУ объявила угрозой Максима Галкина, который раньше дружил с Зеленским. Минкульт по представлению спецслужбы внес его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Кроме того, писали, что Филиппа Киркорова объявили угрозой национальной безопасности Украины.

О том, почему певца внесли в этот список, ранее рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Страна" также сообщала, что в 2021 году из черного списка угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключили 55 человек.