Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора информагентства "Россия сегодня" и ведущего "Вестей недели" на "России 1" Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Со своим предложением Нацсовет обратится в Министерство культуры и информационной политики.

"Решение Национального совета является важным прецедентом в контексте противодействия дезинформации государства-оккупанта. Войну, которая продолжается в Украине с 2014 года, часто называют "гибридной" именно из-за большой роли в ней дезинформационного компонента", - сказано в сообщении.

В Нацсовете напомнили, что Киселева еще в 2014 году признали лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

А в 2018 году указом Порошенко его внесли в санкционный список бессрочно.

"Впрочем, Дмитрий Киселев до сих пор является одним из главных проводников государственной пропагандистской кампании в СМИ Российской Федерации. Пропагандист называет Украину и ее западных партнеров агрессорами, приписывает Украине намерения захватить часть территории Российской Федерации, чем создает информационный повод для нападения Российской Федерации на Украину", - считают в Нацсовете.

Член Нацсовета Александр Бурмагин подчеркнул, что решение о Киселеве не последнее, "поскольку этот господин точно не единственный, кто создает угрозу нашей национальной безопасности в информационной сфере".

Сам Киселев уже прокомментировал действия Нацсовета и назвал эти утверждения смешными.

"Я уже и так под украинскими санкциями, так что это желание внести мое имя в чёрный список министерства культуры просто вызывает хохот. Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств - вплоть до министерства сельского хозяйства", - пошутил ведущий.

Также он выразил сожаление о том, что "украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста".

"Это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком виртуальном мире болезненных иллюзий", - сказал Киеселев.

Ранее "Страна" сообщала, что Филиппа Киркорова объявили угрозой национальной безопасности Украины.

Также мы писали, что в 2021 году из черного списка угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключили 55 человек.