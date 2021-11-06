В списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, который по представлению СБУ пополняет Минкульт, сейчас находятся 10 имен российских деятелей культуры, которые уже умерли.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Так, среди умерших культурных деятелей, которые вошли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности:

российская актриса Элина Быстрицкая;

российская оперная певица Ирина Богачева;

российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский;

российский певец Иосиф Кобзон;

российские актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что недавно СБУ объявила угрозой Максима Галкина, который раньше дружил с Зелениский. Минкульт по представлению спецслужбы внес его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Также мы писали о том, что российский рэпер Моргенштерн дважды был внесен в список угроз нацбезопасности Украины.

Кроме того, сообщалось, что в этот список также по ошибке внесли украинского актера Валентина Томусяка.