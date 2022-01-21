По данным Министерства культуры и информационной политики Украины, в прошлом году из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, в котором ранее обнаружили имена десяти умерших российских культурных деятелей, исключили 55 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минкульт.

По данным ведомства культуры и информационной политики, в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, в тоже время из него исключили 55 человек.

Напомним, в июне 2021 года на основании обращения СБУ, Министерство культуры признало свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу, а российский певец Филип Киркоров был исключен из данного списка.

Кроме того, также на основании обращения СБУ в ноябре прошлого года в Минкульте признали утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в результате чего из перечня исключили участников российского фильма "Солнцепек".

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По состоянию на 21 января 2022 года, в этом списке находятся 208 имен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что недавно СБУ объявила угрозой Максима Галкина, который раньше дружил с Зеленским. Минкульт по представлению спецслужбы внес его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Также мы писали о том, что российский рэпер Моргенштерн дважды был внесен в список угроз нацбезопасности Украины.