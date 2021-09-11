Российский телеведущий Дмитрий Киселев, которого недавно госпитализировали с Covid-19, впервые за 10 лет не будет ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киселева.

"Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице", — заявил ведущий.

Однако, Киселев добавил, что идет на поправку.

Так, ближайший выпуск программы "Вести недели" вместо Киселева будет вести Игорь Кожевин. Когда телеведущий сможет вернуться к работе, пока неизвестно.

Киселев впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего "Вестей недели" не будет присутствовать в студии этой передачи. Впрочем, в одном из репортажей Киселев поприветствует зрителей из больничной палаты.

Напомним, 7 сентября российский телеведущий Дмитрий Киселев был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией. Журналист попал в медучреждение в состоянии средней тяжести с положительным результатом анализа на коронавирус.

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