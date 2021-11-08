Украинский актер Валентин Томусяк, который был по ошибке внесен Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, исключен из этого перечня.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Минкульта.

По представлению Службы безопасности Украины Минкульт отменил приказ о внесении Томусяка в "черный список". Таким образом, на данный момент в списке данном перечне находится 208 человек.

Напомним, 3 ноября стало известно, что звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк попал в список угроз нацбезопасности. Как сам актер рассказал "Стране", в список он попал "по доносу какого-то активиста". Его перепутали с актером, который снялся в российском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек", при том что сам актер не был на неподконтрольных Киеву территориях Украины с 2014 года и к фильму отношения не имеет.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины принесла свои извинения актеру за эту ошибку. Более того - Зеленский уволил главу ключевого департамента СБУ за ошибку по Томусяку.