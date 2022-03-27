В оккупированном российскими войсками Славутиче откроют "зеленый коридор".

Об этом сообщает местный городской совет на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что в Славутич 26 марта вошли российские войска. А сегодня мэр населенного пункта запланировал открыть "зеленый коридор" для выезда из города женщин и детей. Для этого администрация предоставит автобусы и возьмет на себя организацию эвакуации.

Ранее мэр города Юрий Фомичев заявлял о проблемах с продовольствием и лекарствами в Соавутиче. Также глава горсовета жаловался на огромные проблемы с продовольствием.

Однако в Киевской областной военной администрации отрицают эвакуацию мирного населения. Представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области эвакуация не происходит.

"В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", - приводит его слова Телеграм-канал Киевской ОВА.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским военным, несмотря на оккупацию, так и не удалось покорить город Славутич.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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