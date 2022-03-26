На временно оккупированных территориях войска РФ пытаются вести свою пропаганду, издеваются над местными жителями и обыскивают дома.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Скрывая реальные потери личного состава и техники, военное руководство оккупационных войск пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей, поставленных вооруженными силами российской федерации. В связи с необходимостью пополнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения", - указано в сообщении.

В частности, чтобы доукомплектовать подразделения четвертой танковой дивизии из состава первой танковой армии, с длительного хранения сняли танки Т-72. По данным Генштаба, техника находится в неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована. Все больше перевозок военной техники происходит через транспортные узлы в Беларуси. К такому методу прибегают из-за подрыва железнодорожных путей противниками политики президента республики Александра Лукашенко.

"Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины. В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных должностных лиц и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь", - добавили в Генштабе.

В населенных пунктах Херсонской области все чаще фиксируют издевательства над местными жителями: оккупанты обыскивают дома гражданских в поисках участников АТО и ООС, волонтеров, военных и их семей. Много случаев пыток местных жителей и похищения женщин.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области войска РФ пытаются распространять свою гуманитарную помощь среди местного населения для создания пропагандистских репортажей российскими СМИ. При этом диверсанты не прекращают попыток проникнуть на территорию Киева, переодеваясь в гражданскую одежду, и используя украденный у гражданских транспорт. По данным ВСУ, войска РФ продолжают нести значительные потери.

Напомним, 26 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что российско-оккупационные войска массово отказываются от наступательных действий и переходят к защите уже занятой территории.

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