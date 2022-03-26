В субботу, 26 марта, Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что российско-оккупационные войска массово отказываются от наступательных действий и переходят к защите уже занятой территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит. Вместе с тем отмечается выведение из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Беларуси на полигоны", - говорится в сообщении.

Также наступательные действия не наблюдаются на Полесском и Северском направлениях. Там войска РФ сосредоточились на удерживании уже занятой территории.

А вот с Слобожанском направлении зафиксирована перегруппировка войск РФ с целью возобновления наступательных действий.

"В Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удерживании занятого положения и подготовке к наступлению. При попытка продвинуться успеха не имел, понес потери", - добавили в Генштабе.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".