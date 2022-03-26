Российский певец Леонид Агутин высказался против войны в Украине. Он сделал это на концерте в Москве. Видео в сеть выложили зрители.

"На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам", - высказался Агутин.

Также он призвал к миру:

"Я думаю, сейчас нам очень хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир, чтобы не страдали мирные люди", - сказал певец. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

Отметим, что прямо выступать против войны и осуждать действия российских оккупантов в России запрещено недавно принятым законом.

Ранее "Страна" рассказывала, что в сети распространяются два хештега:#ДавайЗаМир и #НетВойне. Мы объясняли, в чем разница между двумя флешмобами среди российских звезд.

Также мы рассказывали, кто из звезд шоу-бизнеса в Украине и России высказался против войны.

Напомним, что с российской "Яндекс.Музыки" исчезли песни украинских исполнителей, выступивших против войны.

