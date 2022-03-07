Украинский суд разрешил задержать российского исполнителя Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Против него в Украине открыто уголовное дело по ч.2 ст.110 УК Украины - Посягательство на территориальную целостность Украины (санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Прокуратура начала процедуру объявления Баскова в международный розыск. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, которая обратилась к певцу на своей странице в соцсети.

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях - это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", - написала в соцсети генпрокурор Украины.

Напомним, певец Николай Басков одним из первых в шоу-бизнесовой среде выложил откровенно пропутинский пост с фразой, уже ставшей "крылатой": "Россия войны не начинает, Россия их заканчивает". Басков в своем посте долго доказывал, что "операция России полностью соответствует международному праву". А цели объявленной операции якобы "мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, а значит – защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах".

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