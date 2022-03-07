Почти 300 танков, 3 корабля и катера, более 11 тысяч военных. Генштаб ВСУ озвучил потери войск РФ в Украине
Генштаб ВСУ Украины опубликовал свежую сводку о потерях противника. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 7 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личный состав - свыше 11 000 человек,
- танки - 290 единиц,
- боевые бронированные машины - 999,
- артиллерийские системы - 117,
- РСЗО - 50,
- средства ПВО - 23,
- самолеты - 46,
- вертолеты - 64,
- автомобильная техника - 454,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ- 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
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