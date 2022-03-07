Генштаб ВСУ Украины опубликовал свежую сводку о потерях противника. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 7 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личный состав - свыше 11 000 человек,

танки - 290 единиц,

боевые бронированные машины - 999,

артиллерийские системы - 117,

РСЗО - 50,

средства ПВО - 23,

самолеты - 46,

вертолеты - 64,

автомобильная техника - 454,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ- 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Ранее мы писали, как в небе над Харьковом сбили российский самолет.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по колонне российских танков и сбили военный вертолёт РФ.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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