Войска РФ теряют с каждым днем все больше военной техники. Фото: pxhere.com

Генштаб ВСУ Украины опубликовал свежую сводку о потерях противника. Соответствующий пост появился в Facebook утром в понедельник, 7 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личный состав - свыше 11 000 человек,
  • танки - 290 единиц,
  • боевые бронированные машины - 999,
  • артиллерийские системы - 117,
  • РСЗО - 50,
  • средства ПВО - 23,
  • самолеты - 46,
  • вертолеты - 64,
  • автомобильная техника - 454,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ- 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Генштаб ВСУ Украины опубликовал свежую сводку о потерях противника

Ранее мы писали, как в небе над Харьковом сбили российский самолет.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по колонне российских танков и сбили военный вертолёт РФ.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.

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