Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок Украине оружия и пообещал России "сюрприз"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов. При этом он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Россию ждет "сюрприз".
Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.
"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс", - пишет он
Также Резников заявил, что за последние три дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов.
Министр обороны Украины добавил, что "мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров".
Напомним, ранее в МИД Украины сообщали, что оружие нашей стране поставляют 19 стран.
Вместе с тем, в России предупредили, что поставки Западом высокоточного оружия в Украину несут угрозу гражданской авиации.
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