Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия готовит масштабную информационно-психологическую операцию и массово публикует фейковые сообщения о том, что украинские власти якобы бы согласились на капитуляцию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"...Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь! Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого вы сможете", - написал министр обороны.

Напомним, Шойгу заявил, что РФ продолжит войну в Украине "до достижения поставленных целей".

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