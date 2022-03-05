Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал новую сводку с фронта. По его словам, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует только небольшую территорию.

Резников заявляет, что Россия меняет тактику.

"На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляется бомбардировка городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции", - написал он в Фейсбуке.

Основные усилия российских войск, по словам министра, сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.

По словам Резникова, защитники Киева продолжают отражение наступления врага, наносят поражение его наступательным группировкам. На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

Также он добавил, что на Северном направлении в Чернигове украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

По словам министра, на Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники совершают прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению оцепления города Николаев.

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