Российский десант высадился в селе Ястребиное в Николаевской области близ Вознесенска, где идут бои.

Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Ястребиное - это правый берег Буга, через который сейчас пытаются переправиться россияне и ведут бои за Вознесенск (где взорвали мост).

"Бои эти имеют стратегическое значение - переправившись через Буг и овладев Вознесенском, российским войскам открывается дорога на перерезание трассы Киев-Одесса с последующим наступлением наступлением на Одессу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее сообщалось, что украинская артиллерия "накрыла" базу российской десантуры в Киевской области.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине - очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.