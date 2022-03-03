Спецназовцы ГУР уничтожили 20 боевых машин российского десанта в Гостомеле
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили в Гостомеле еще 20 боевых машин российского десанта.
Об этом сообщается на странице ГУР в Facebook.
"Идет бой за контроль над городом Гостомель. В районе местного стеклозавода на 18.30 уже уничтожено 10 боевых машин десанта врага.
Бой ведет возведенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные местными группами сопротивления. Всего в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин десанта врага" - говорится в сообщении.
Также в ГУР обнародовали видео, где спезназовцы говорят, что разбили колонну вручную.
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