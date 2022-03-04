В Украине в ходе войны погиб командир российской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

Об этом в соцсети сообщил представитель "Союза десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев.

Где именно погиб генерал, неизвестно. Указано лишь, что он погиб на территории Украины во время "спецоперации".

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