Генштаб ВСУ заявляет, что противник продолжается пытаться наступать по многим направлениям. С запада к Киеву пытаются прорваться 13 батальонно-тактических групп, идёт наступление с северо-востока, чтоб заблокировать столицу с востока.

По данным Генштаба ВСУ, в Чёрном море готовится десантная операция. Также противник пытается блокировать Мариуполь. В Харьковской области - наступает на Изюм.

Также в ВСУ добавили, что противник силами тринадцати БТГр пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомеля, Демидова в направлении Киева, чтобы заблокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.